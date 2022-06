প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি দায়ৱদ্ধ হওঁকঃ ১৫ বছৰীয়া পুৰণি চাইকেলেৰে ৭৫বছৰীয়া এগৰাকী ব্যক্তিৰ যাত্ৰা…

ডিজিটেল সংবাদ, বটদ্ৰৱাঃ ‘Man is Mortal, soul is immortal. Death is not goal all about our life’ অৰ্থাৎ মানুহ পৃথিৱীত জন্ম হৈ মৃত্যু হোৱাটোৱে লক্ষ্য নহয়, ব্যক্তি সত্বা হিচাপে পৃথিৱীত কিবা এটা থৈ যোৱাটোহে মানুহৰ লক্ষ্য। এই বাৰ্তা বুকুত লৈ সমগ্ৰ দেশ ভ্ৰমণ কৰা এগৰাকী ৭৫ বছৰীয়া চিৰতৰুণ ব্যক্তি। যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰ ন আলিৰ ঢেকিয়াজুলিৰ নৱীন চন্দ্ৰ দত্ত নামৰ এই ব্যক্তিজনে ২০১৮ চনৰ পৰা এক সজাগতামূলক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি সেই যাত্ৰাৰে আজি উপস্থিত হয় মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানত।

নৱপ্ৰজন্মক প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হবলৈ আৰু চাইকেল চলাই প্ৰদূষণ মুক্ত এখন পৃথিৱী গঢ়াৰ মানসেৰে আগে পিছে দুখন সজাগতাৰ ফলক লগাই এখন ১৫ বছৰীয়া চাইকেলেৰে যাত্ৰা কৰি বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক, “চাইকেল চলাওক স্বাস্থ্য গঢ়ক, প্ৰদুষণ মুক্ত অসম গঢ়ক। সুস্বাস্থ্য আৰু প্ৰদূষণ মুক্ত পৰিবেশৰ বাবে চাইকেল চলাওক।” বুলি সজাগতা সৃষ্টি কৰে।

আজি বটদ্ৰৱা থানত উপস্থিত হৈ “এক বৃক্ষ দশ পুত্ৰ সম” শীৰ্ষক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰকৃতি ৰক্ষাৰ বিখ্যাত উক্তিটো আওৰাই পুনৰ যাত্ৰা চলাই নিব বুলি প্ৰতিবেদকক জানিব দিয়ে। উল্লেখ্য যে, কোনোধৰণৰ সহযোগী নোলোৱাকৈ কেৱল স্থানীয় লোকসকলক ভৰসা কৰিয়ে এই যাত্ৰা অব্যাহত ৰখা দত্তই য’তেই ৰয় তাতেই চাইকেল চলোৱাৰ সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে বিতৰণ কৰে প্ৰচাৰ পত্ৰিকা, মত বিনিময় কৰে স্থানীয় ব্যক্তিৰ লগত।

অসমৰ প্ৰায় ২২০ খন মহাবিদ্যালয়ত তেওঁ যুৱ চামৰ মাজত চাইকেল চলোৱাৰ সপক্ষে প্ৰচাৰ আৰু সজাগতা সৃষ্টি কৰিছে। আনহাতে সমগ্ৰ যাত্ৰাপথত কেইখনমান কিতাপ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰা দত্তই ডেল কার্নেগীৰ “যি নিজক নিয়ন্ত্রণ কৰিব পৰে সেই জন ব্যক্তিয়েই জীৱনত সফলতা অর্জন কৰিব পাৰে।” এই উক্ততিটোৱেই তেওঁৰ জীৱনৰ গতিপথ সলনি কৰিলে বুলি প্ৰতিবেদকক জানিবলৈ দিয়ে। ৭৫ বছৰীয়া চিৰতৰুণ নৱীন চন্দ্ৰ দত্ত সচাকৈ নৱ প্ৰজন্মৰ বাবে প্ৰেৰণৰ উৎস।