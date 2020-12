বটদ্ৰৱা শ্ৰীশ্ৰী শংকৰদেৱ মহাবিদ্যালয়ত নাৰী নিৰ্যাতন প্ৰতিৰোধৰ উপায় সম্পৰ্কে আলোচনা চক্ৰ…

ডিজিটেল সংবাদ, বটদ্ৰৱাঃ নগাঁও জিলাৰ পশ্চিমাঞ্চলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অন্যতম শিক্ষানুষ্ঠান বটদ্ৰৱা শ্ৰীশ্ৰী শংকৰদেৱ মহাবিদ্যালয়ত মঙলবাৰে সাময়িক প্ৰেক্ষাপটত নাৰী নিৰ্যাতন প্ৰতিৰোধৰ উপায় (A Symposium on protection of women from harassment at present situation) সম্পৰ্কে এক আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যক্ষ হবিবুৰ ৰহমানৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা অনুষ্ঠানতিৰ আতঁ ধৰে শিক্ষা বিভাগৰ অধ্যাপিকা ৰানী বৰাই।

অনুষ্ঠানটিত মুখ্য সমল ব্যক্তি ৰূপে উপস্থিত থাকি জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা দিপ্তী ফুকনে নাৰীয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সন্মুখিন হোৱা নিৰ্যাতন আৰু তাৰ বাবে পাব পৰা আইনী সুৰক্ষাৰ উপয় সমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। আন এগৰাকী সমল ব্যক্তি তথা মহাবিদ্যালয়খনৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী অধিবক্তা অসমী কলিতাই নাৰী সজাগতা সম্পৰ্কে বহুল ব্যখ্যা আগবঢ়ায়। জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক দেৱজিৎ মহন্ত, ড০ বীনা কলিতা, নাচৰিন আহমেদ ভাষন প্ৰদান কৰা অনুষ্ঠানটিত অধ্যাপক দিলীপ ভূঞা, হেময়ন্তী ডেকা, প্ৰাঞ্জলী মহন্ত, লিপিকা আফৰুজকে প্ৰমুখ্য কৰি মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যাপক-অধ্যাপিকা আৰু ছাত্ৰীসকলে অংশ গ্ৰহণ কৰে।