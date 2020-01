নিৰ্ভয়া কাণ্ডক লৈ গ্ৰন্থ-চিনেমা! অসমীয়াতে প্ৰকাশ পাইছিল প্ৰথমখন গ্ৰন্থ…

ডিম্পুল বৰগোহাঁই

ডামিনী/নিৰ্ভয়াই ন্যায় পালে। বিগত কেইবাটাও বছৰ আদালতৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰি ফুৰা ডামিনীৰ পিতৃৃ-মাতৃকো অৱশেষত ন্যায় প্ৰদান কৰিলে আদালতে। একমাত্ৰ জীয়াৰীক পশুৰ দৰে বৰ্বৰ অত্যাচাৰ চলোৱা ৪ পাষণ্ডক ফাঁচীৰ শাস্তি ঘোষণা কৰাৰ পাছতে আদালতৰ মজিয়াত কান্দি কান্দি মাতৃয়ে ক’লে, আজি মোৰ কন্যাই ন্যায় পাইছে।

ডামিনীক চিকিৎসা কৰা চিকিৎসকগৰাকীয়েও এই নিৰ্মম অত্যাচাৰৰ বৰ্ণনা দি কৈছিল, মানুহ কেনেকৈ ইমান হিংসুক হব পাৰে, ধিক!’ এগৰাকী চিকিৎসকৰ এনে মন্তব্যৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি ডামিনীৰ ওপৰত চলা নিৰ্যাতন। এই জঘণ্য ঘটনাৰ পাছতে বিগত বছৰ কেইটাত দেশবাসীয়ে সাব্যস্ত কৰা উত্তাল প্ৰতিবাদ আৰু কেইবাবছৰ ধৰি চলা ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত আদালতেও দিলে নিৰ্দেশ- এনে দোষৰ বাবে এটাই শাস্তি, hang till death…

৭ বছৰৰ পাছত ডামিনী/নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰিলে আদালতে। ২২ জানুৱাৰীৰ পুৱা ৭ বজাত এই ঘটনাৰ মুল অভিযুক্ত পৱন, মুকেশ, অক্ষয়, বিনয় শৰ্মাক ওলমাব ফাঁচীকাঠত। এই ৰায়ক ২০১২ৰ পৰা ২০২০ৰ লৈ চলা দেশৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বত চৰ্চিত এটা বিষয়ৰ সফল পৰিসমাপ্তি বুলিয়েই বহুতে কব খুজিছে। মাজৰ এই বছৰ কেইটাত বহু নেতা-অভিনেতাৰ লগতে বিভিন্নজনে ডামিনীক লৈ বহু তৰল মন্তব্যও কৰিলে, একাংশই ইয়াক লৈ ক্ষমাও খুজিলে। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে বিগত ৭ বছৰত ডামিনীৰ জীয়াৰ থকাৰ প্ৰৱল বাসনা-সাহসক লৈ, এই বৰ্বৰ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে মানুহৰ প্ৰতিবাদী সত্তাক লৈ প্ৰকাশ কৰা হ’ল বহুকেইখন গ্ৰন্থৰ লগতে চলচ্ছিত্ৰয়ো।

নিৰ্ভয়া কাণ্ড! এই ঘটনাৰ কোনো পাতনি নাছিল, হঠাতে ঘটি যোৱা এক অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাহে আছিল। ২০১২ৰ ১৬ ডিচেম্বৰৰ দিল্লীৰ ৰাজপথত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাৰ কাহিনীক দেশৰ বহুজনে নিজৰ ভাৰ্বাদশেৰে গ্ৰন্থ অথবা চিনেমাৰ ৰূপ দিছে। নিৰ্ভয়া কাণ্ডক লৈ নিৰ্মাণ হোৱা কেইবাখনো চিনেমাৰ কাহিনী আৰু দৃশ্যাংশই চুই গৈছে মানুহৰ অন্তৰ-আত্মা। বৰ্বৰ কাণ্ড আৰু নিজৰ কৱলত নথকা জীৱনৰ সৈতে প্ৰৱল সাহসেৰে যুজঁ দিয়া ডামিনীৰ শেষৰ সেই ১৬ টা দিনক লৈ বহুকেইখন গ্ৰন্থয়ো প্ৰকাশ পাইছে। কিন্তু বহু পাঠক ৰাইজে হয়তো আজিও নাজানে, দেশৰ সাহসী জীয়াৰী আখ্যা পোৱা ডামিনী, পৰিয়াল আৰু সেই সময়ৰ সমগ্ৰ ঘটনাৰাজিক লৈ দেশৰ ভিতৰতে সবাতোকৈ প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছিল এখন অসমীয়া গ্ৰন্থ। নাম আছিল, ’ডামিনী’…

নিৰ্ভয়া কাণ্ডক লৈ কেইবাখনো হিন্দী আৰু ইংৰাজী গ্ৰন্থই ২০১৩-২০১৬ৰ লৈকে এক আলোড়ণৰ সৃষ্টি কৰিছিল। মৃত্যুৰ পূৰ্বে সাধাৰণৰ ৰাইজৰ পৰা অন্ধকাৰত ৰখা বহু কথা জানিবলৈ, সাহসী ডামিনীজনীক জানিবলৈ সকলো যেন উত্তাৱল হৈ আছিল। কেইবাখনো গ্ৰন্থ বিভিন্ন ৰাজ্যিক ভাষালৈ অনুবাদো কৰা হ’ল। ডামিনীৰ সাহসী, সংঘৰ্ষৰ কাহিনী সমৃদ্ধ বহুকেইখমন গ্ৰন্থই লাভ কৰিছিল পাঠকৰ ব্যাপক সহাঁৰি।

Courting Injustice: The Nirbhaya Case and Its Aftermath

২০১৩ চনৰ শেষৰফালে নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ কিছু কথাৰ আলম লৈ দেশৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিল দিল্লীৰ বসন্তকুঞ্জৰ ’হে হাউছ প্ৰকাশন’ নামৰ এটা প্ৰকাশন গোষ্ঠীয়ে। গ্ৰন্থখনৰ নাম আছিল-Courting Injustice: The Nirbhaya Case and Its Aftermath। গ্ৰন্থখনৰ লিখক আছিল ৰাজেশ তালৱাল।

Courting Injustice: The Nirbhaya Case and Its Aftermath গ্ৰন্থখনৰ লিখক ৰাজেশ তালৱাল

এই ৰাজেশ তালৱাল কোন জানেনে! নিজৰ জীয়াৰী হ্ত্যাৰ গোচৰত অথাৎ ’আৰোশী মাৰ্ডাৰ কেছ’ত কাৰাবাস খটা পিতৃগৰাকীয়েই হৈছে ৰাজেশ তালৱাল। অৱশ্যে ইতিমধ্যে তেওঁলোকক আদালতে দোষমুক্ত কৰি মুকলিও কৰিছে। law and human rightsৰ ওপৰত বহু গ্ৰন্থৰ প্ৰণেতা ৰাজেশ তালৱাল এগৰাকী চিকিৎসক। তেওঁ London School of Journalismৰ পৰা গণ সংযোগৰ শিক্ষাও লৈছিল। ২৬৪ পৃষ্ঠাৰ এই গ্ৰন্থখনৰ মূল্য ৩৫০ টকা।

Nirbhaya & Others Who Dared

নিৰ্ভয়া কাণ্ডক লৈ প্ৰকাশিত উল্লেখনীয় গ্ৰন্থসমূহৰ ভিতৰত আন এখন হৈছে Nirbhaya & Others Who Dared। ২০১৪ চনৰ পহিলা জানুৱাৰীত উন্মোচন কৰা হৈছিল এইখন গ্ৰন্থ।

কুসুম চোপ্ৰা আৰু তেওঁৰ গ্ৰন্থ Nirbhaya & Others Who Dared

নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ লগতে সমাজৰ নাৰীজনিত আনুসংগিক বিভিন্ন বিষয়ক লৈ প্ৰায় ২২ টা প্ৰৱন্ধ আছিল Nirbhaya & Others Who Dared নামৰ গ্ৰন্থখনত। ২০০ৰো অধিক পৃষ্ঠাজোৰা এই গ্ৰন্থখনৰ প্ৰণেতা আছিল কুসুম চোপ্ৰা। Vitasta Publishingয়ে প্ৰকাশ কৰা এই গ্ৰন্থখনৰ বজাৰ মূল্য ২৫০ টকা।

Nirbhaya Case – A turning point in Juvenile Offence

দুটা বছৰৰ নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ সকলো দিশ পৰ্যালোচনা কৰি ২০১৬ৰ ডিচেম্বৰত প্ৰকাশ পাইছিল অন্য এখন বিশেষ গ্ৰন্থ। প্ৰাক্তন আই পি এছ বিষয়া V Santharamৰ এই গ্ৰন্থখনত ন্যায়পালিকা, প্ৰশাসনৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আলোকপাত কৰা হৈছিল।

এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ হিচাপে দৃষ্টিভংগী আৰু নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত বহু দিশৰ পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে এই গ্ৰন্থখনত। Nirbhaya Case – A turning point in Juvenile Offence গ্ৰন্থখন দিল্লীৰ Media House নামৰ প্ৰকাশন গোষ্ঠীটোৱে প্ৰকাশ কৰিছিল। এই গ্ৰন্থখনৰ মূল্য ৩০০ৰো অধিক। উল্লখ্যে যে, এই গ্ৰন্থখনৰ প্ৰণেতা এগৰাকী লিখকৰ লগতে এজন সুদক্ষ প্ৰশাসকো, ২০০২ চনত তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদক লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হৈছিল।

Nirbhaya, A Common Man’s Justice

নিৰ্ভয়া কাণ্ডক লৈ বহুকেইখন গ্ৰন্থৰ মাজত আন এখন গ্ৰন্থ হৈছে Nirbhaya, A Common Man’s Justice। সৌৰভ সিঙে লিখি উলিওৱা এই গ্ৰন্থখনৰ প্ৰকাশক Invincible।

২২৭ পৃষ্ঠাৰ এই গ্ৰন্থখন ইংৰাজী আৰু হিন্দী দুয়োটা ভাষাতে উপলদ্ধ। নিৰ্ভয়া কাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি সমাজত নাৰী ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই লিখা হৈছে Nirbhaya, A Common Man’s Justice। উল্লেখ্য য়ে, নাৰীজনিত বিভিন্ন বিষয়ৰ গ্ৰন্থৰ প্ৰণেতা সৌৰভ সিঙৰ গ্ৰন্থখনেও পাঠকৰ সহাঁৰি লাভ কৰিছিল।

নিৰ্ভয়া কাণ্ডক লৈ দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথম প্ৰকাশ পোৱা অসমীয়া কিতাপখনঃ

বিশ্ব জোকাৰি যোৱা নিৰ্ভয়া কাণ্ডক লৈ দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছিল এখন অসমীয়া গ্ৰন্থ। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা দিনৰে পৰা অপৰাধীকেইটাক মৃত্যুদণ্ড দিয়া আৰু বলাতকাৰৰ গোচৰক লৈ নতুন আইন প্ৰৱৰ্তন হোৱাৰ লৈকে সকলোখিনি কথা অতি সাৱলীলভাৱে চমুকৈ উল্লেখ কৰা অসমীয়া গ্ৰন্থখন আছিল-ডামিনী।

ডামিনীৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা

নিৰ্যাতিতা ডামিনীৰ সকলো কৰুণ কাহিনী ব্যাখা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে এই গ্ৰন্থখনত উল্লেখ কৰা হৈছে সেই সময়ত দেশবাসীয়ে সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদৰ লগতে কেন্দ্ৰত থকা ইউ পি এ আৰু দিল্লীত থকা কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ ৰাজনীতি। কোন নেতাই এই কাণ্ডক লৈ লঘু মন্তব্য কৰিছিল, সেই সময়ৰ চৰকাৰ-প্ৰশাসনৰ কি স্থিতি আছিল সেই সকলো কথা উল্লেখ কৰিছে ১৬০ পৃষ্ঠাজোৰা এই গ্ৰন্থখনত।

ডামিনীৰ কাহিনী

দিল্লী চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত সেইসময়ত হোৱা মতানৈক্য। দিল্লীৰ পৰা কেনেকৈ নিৰ্ভয়াক উন্নত চিকিতসাৰ বাবে ৰাইজ, সংবাদ মাধ্যমৰ চকুত ধুলি দি বিদেশলৈ লৈ যোৱা হৈছিল সেই কথাৰো বিস্তৃত বৰ্ণনা আছে ডামিনী গ্ৰন্থখনত।

২০১৩ চনৰ অক্টোবৰত সহচৰে প্ৰকাশ কৰা এই গ্ৰন্থখনৰ মূল্য ১২৫ টকা। নিৰ্ভয়া কাণ্ডক লৈ দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথম প্ৰকাশ পোৱা এই গ্ৰন্থখনৰ লেখক মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ। নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ প্ৰতিটো উল্লখনীয় ঘটনাক জুখি জুখি এটাও অপ্ৰয়োজনীয় শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বৰ্ণনা কৰিছে লেখক সন্দিকৈয়ে।

লেখক আৰু ডামিনী

নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ সমূহ সমৃদ্ধ এই গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰা হৈছিল দিল্লীৰ সেই অভিশপ্ত বাছ আস্থানটোতে। কোনো আগতীয়া পৰিকল্পনা নকৰাকৈ, ২০১৩ চনৰ ২৭ অক্টোবৰত দিল্লীৰ মুনিৰোকা বাছ আস্থানত সেইসময়ত উপস্থিত থকা এগৰাকী যুৱতীয়ে উন্মোচন কৰিছিল ‘ডামিনী ‘…

২০১৩ৰ ২৭ অক্টোবৰ, দিল্লীৰ মণিৰোকা বাছ আস্থানত উন্মোচন ডামিনী

যিটো বাছ আস্থানৰ পৰা এগৰাকী যুৱতীয়ে সহায় বিচাৰি পালে কেৱল নৰকসদৃশ যান্ত্ৰণা। সেই বাছ আস্থানতে ‘ডামিনী’ উন্মোচন কৰি দেশৰ হাজাৰ হাজাৰ ডামিনীৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলে এই কৰুণ কাহিনীৰ দিনলিপি। এনে ঘটনাৰ যাতে বিশ্বৰ কোনো প্ৰান্ততে পুণৰাবৃত্তি নহয় তাৰে কামনা কৰি সাহসী নিৰ্ভয়াৰ মুখেৰেই গ্ৰন্থখনৰ পহিলা পৃষ্ঠাতেই লেখকে লিখিছে- মই সদায় সাৰে থাকিম, তোমালোকৰ স’তে…

নিৰ্ভয়া কাণ্ডক লৈ নিৰ্মাণ হোৱা চলচ্ছিত্ৰ আৰু ছুটী ছবিঃ

ডামিনীৰ বাস্তৱ কৰুণ কাহিনীক সৰোগত কৰি নিৰ্মাণ হ’ল বহু কেইখন বলিউদৰ হিন্দী ছবিৰ লগতে ধাৰাবাহিক আৰু ছুটী ছবি। নাৰকীয় এই ঘটনাৰ পাছতে প্ৰতিবাদ জনাই সমগ্ৰ বিশ্ব ভিন্ন প্ৰান্তত ভিন্ন ভাষাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ছুটী ছবি।

বলিউদৰ কেইবাখনো পূৰ্ণদৈঘ্যৰ ছবি ভিতৰত আছিল- NIRBHAYA। ২০১৮ চনৰ মে মাহত মুক্তি লাভ কৰা এই ছবিখনৰ পৰিচালক আছিল Payal Kashyap & K Adhikary। ছবিখনত বিশেষ কোনো চিনাকি মুখ নাছিল যদিও ছবিখনে দৰ্শকক সহাঁৰি লাভ কৰিছিল। ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰটো-

নিৰ্ভয়া কাণ্ডক লৈ নিৰ্মাণ কৰা আৰু এখন হিন্দী ছবি হৈছে ‘দিল্লী বাছ।’ বিপুল শ্বাহ প্ৰডাকচনৰ এই ছবিখনৰ পৰিচালনা কৰিছিল চাৰিক মিহাজ। ছবিখন ছবিগৃৃহত মুক্তি পাইছিল ২০১৮ চনৰ ২৮ ডিচেম্বৰত। ‘দিল্লী বাছ ছবি খনত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল দিব্যা সিঙে।

২০১৮ চনৰ মেত মুক্তি পোৱা আৰু এখন হিন্দী ছবি হৈছে india never again nirbhaya। এই ছবিখনৰ পৰিচালক বিদিশা অধিকাৰী আৰু পাৱল কাশ্যপ। এই ছবিখনত নিৰ্ভয়া চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ৰিচা শৰ্মাই।

আজ কী ফ্ৰীডম- নিৰ্ভয়া কাণ্ডক লৈ নিৰ্মাণ হোৱা আন এখন ছবি। ছবিখনৰ পৰিচালক ডন গৌতম। ২০১৩ চনৰ অক্টোবৰত মুক্তি লাভ কৰিছিল ছবিখন। ছবিখনত জেকী শ্ৰফ, পন্মিনী কৌলহাপুৰীয়ে।

নিৰ্ভয়া কাণ্ডক লৈ বাংলা ভাষাতে নিৰ্মাণ হৈছে ছবি। নিৰ্ভয়াৰ নামেৰেই ৰখা এই ছবিখন মুক্তি পাইছিল ২০১৩ চনৰ ৩১ আগষ্টত। ছবিখনৰ পৰিচালক আছিল মিলন ভৌমিক। ছবিখনত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল মেঘালীয়ে।

নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল একন কানাডিয়ান ছবি। নাম Anatomy of Violence। ছবিখনৰ চিত্ৰনাট্য আছিল Deepa Mehtaৰ। ২০১৬ চনৰ ১২ ছেপ্তেম্বৰত মুক্তি পাইছিল এই ছবিখন।

Anatomy of Violence

এনেকৈয়ে নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অনেক ছবি নিৰ্মাণ হৈছিল। সকলোৱে কামনা কৰিছিল এনে ঘটনা আৰু নহওক। দিল্লীৰ ৰাজপথত ২০১২ ৰ ১৬ ডিচেম্বৰৰ নিশা সংঘটিত ডামিনী কাণ্ড আন ঘটনাৰ দৰেই হয়তো পাহৰণিৰ গৰ্ভত ধুসৰ হব। কিন্তু এই বৰ্বৰ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে মানুহৰ প্ৰতিবাদী সত্তাক আকৌ জাগ্ৰত কৰিবলৈ এক সকীয়নী হৈ সকলোৱে মনত পেলাব –ডামিনীক…