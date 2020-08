অসমবাসীলৈ সদায় আছে মৰম অক্ষয় কুমাৰৰ, বানাক্ৰান্তৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিলৈ ১ কোটি টকা…

ডিজিটেল ডেস্কঃ অসমৰ বিপদৰ মুহূৰ্তত আন নহ’লেও বলিউডৰ অক্ষয় কুমাৰ আগবাঢ়ি আহে সহায়ৰ বাবে। পূৰ্বতেও ৰাজ্যৰ বান আৰু কাজিৰঙাৰ বাবে সাহায্য দিয়া অক্ষয় কুমাৰে এইবাৰো অসমৰ বানাক্ৰান্তৰ বাবে আগবঢ়াইছে ১ কোটি টকা।

কোৰোনাৰ ভাইৰাছৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিলৈও ধন আগবঢ়োৱা অক্ষয় কুমাৰে ৰাজ্যত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা সকলৰ বাবে এক কোটি টকা আগবঢ়োৱাত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে।

উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুজিলৈ এই ধন আগবঢ়াইছিল অক্ষয় কুমাৰে। তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত বিপদৰ এই মুহূৰ্তৰ সদায় ৰাজ্যবাসীৰ কাষত থিয় দিয়া অক্ষয় কুমাৰক তেওঁৰ এই বৈদন্যতাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে।

টুইটাৰযোগে ১৮ আগষ্টত এই কথা সদৰী কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে টুইট কৰিলে- ‘Thank you @akshaykumar ji for your kind contribution of ₹1 crore towards Assam flood relief. You have always shown sympathy and support during periods of crisis. As a true friend of Assam, may God shower all blessings to you to carry your glory in the global arena.’