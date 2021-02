বাটবোৰ এতিয়া বন্ধ হৈ আহিছেঃ গীতাশ্ৰী তামুলী…

ডিজিটেল ডেস্কঃ সকলো বাটেই বন্ধ। ন্যায় বিচাৰি হতাশ হৈ এইদৰেই নিজকে কৈছে এগৰাকী ভদ্ৰ মহিলাই। তেওঁ লিখিছে- ‘বাটবোৰ এতিয়া বন্ধ হৈ আহিছে। বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে।’ এয়া আমাৰ কথা নহয়। দীৰ্ঘদিন ধৰি কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা অখিল গগৈৰ পত্নীৰ মনৰ কথা।

বৃহস্পতিবাৰে অৰ্থাৎ ১১ ফেব্ৰুৱাৰীত অখিল গগৈৰ জামিনৰ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি হৈছিল। অখিল গগৈৰ জামিন আৱেদন খাৰিজ হ’ল। তাৰপাছত তেওঁৰ পত্নীয়ে লিখিলে- ‘Where there seems to be no way, god will make one—



বাটবোৰ এতিয়া বন্ধ হৈ আহিছে। বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰত ন্যায় বিচাৰি আমি যাব পৰা শেষ ঠাই কণ আছিল উচ্চতম ন্যয়ালয়। ন্যায়ালয়ে যদি কৈ দিয়ে তহঁতৰ কথা শুনাৰেই সময় নাই, শুনাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, তেন্তে আমি ক’লৈ যাম? শক্তিমন্ত হাতে বন্ধ কৰি দিয়া দুৱাৰত মূৰ আফালি থাকিম?

প্ৰথমে ৰাজসাক্ষী নামৰ এখন গোপন নাটক। তাৰ পাছত, এনে পৰিচয় গোপন কৰা সাক্ষী আৰু ভুল তথ্যৰ আধাৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰা জামিন নাকচ। আৰু এতিয়া?

নাগৰিকৰ অধিকাৰ বোলা কথাটোৰ কি হ’ব? ক’লৈ যাব সাধাৰণ মানুহ?

হয়তো আজিৰ পৰা সকলো কথাকে নকৈ ভাবিব লাগিব!

আপোনালোকৰ কুশল হওক, হে’ শক্তিমন্ত অদৃশ্যসকল! যি জয়ী হয়, তেওঁৰেই জয়জয় হয়। বিধাতা পুৰুষৰ সুদৃষ্টিৰে আপোনালোক একোজন মহান অধিনায়ক! পূবৰ পৰা, পশ্চিমৰ পৰা, উত্তৰ-দক্ষিণ- সকলো দিশৰ পৰাই ভকতিৰ অজস্ৰ প্ৰণিপাত!!!’

উল্লেখ্য যে, কা আন্দোলনৰ সময়ত অৰ্থাৎ ১২ ডিচেম্বৰ, ২০১৯ত অখিল গগৈক যোৰহাটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। অখিল গগৈৰ সৈতে মানৱ কোঁৱৰ, লক্ষ্যজ্যোতি গগৈ, দিব্যজ্যোতি শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। যোৰহাট সদৰ থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰ নম্বৰ ৩২৪৮/২০১৯ৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল অখিল গগৈক। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে জাপি দিয়া হৈছিল ভাৰতীয় দণ্ডবিধি ১২০ (বি)/১৪৩/১৫৩/১৫৩(এ)/১৫৭/১৫৮/২৯১/৪৩১ ধাৰা।

১২ ডিচেম্বৰতেই গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ধৈৰ্য কোঁৱৰ আৰু বিতু সোণোৱালক। কা বিৰোধী আন্দোলনত জড়িত হোৱাৰ বাবেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এই দুজন নেতাক। ১৩ ডিচেম্বৰত অখিল গগৈক আৰু তেওঁৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আন সকলক প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ।

নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ ‘কা’ক লৈ হোৱা আন্দোলনত অখিল গগৈ আৰু আন কৃষক মুক্তিৰ নেতাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা তথা তেওঁলোকৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা ২০২০ৰ মে’ৰ শেষলৈকে কি কি কৰা হৈছে তাৰ ঘটনাক্ৰম এনেধৰণৰ-

১২ ডিচেম্বৰ, ২০১৯ঃ অখিল গগৈক যোৰহাটত গ্ৰেপ্তাৰ। যোৰহাট সদৰ থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰ নম্বৰ ৩২৪৮/২০১৯ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল অখিল গগৈক। তেওঁৰ সৈতে যোৰহাটত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাহৈছিল দিব্যজ্যোতি শৰ্মা, লক্ষ্যজ্যোতি গগৈ আৰু মানস কোঁৱৰক। সেইদিনাই গুৱাহাটীত চানমাৰি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বিতু সোণোৱাল আৰু ধৈৰ্য কোঁৱৰক।

১৩ ডিচেম্বৰ, ২০১৯ঃ অখিল গগৈৰ সৈতে যোৰহাটত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আটাই কেইজনকে আৰক্ষীয়ে প্ৰেৰণ কৰিছিল যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ। ইফালে, ধৈৰ্য কোঁৱৰ আৰু বিতু সোণোৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ।

১৬ ডিচেম্বৰ, ২০১৯ঃ দিছপুৰ থানাত ৰুজু হোৱা এক গোচৰত জামিন লাভ কৰিছিল ধৈৰ্য কোঁৱৰ আৰু বিতু সোণোৱালে। দুয়োকে পুনৰ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে।

১৭ ডিচেম্বৰ, ২০১৯ঃ এনআইএ গোচৰ নম্বৰ আৰচি-১৩-২০১৯/এনআইএ/জিইউডব্লিউ গোচৰত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি ১২০(বি)/১২৪(এ)/১৫৩(এ)/১৫৩(বি) আৰু আৰ/ডব্লিউ ধাৰাৰ ১৮ আৰু ইউপিএ এক্টৰ ৩৯ নম্বৰ ধাৰাত অখিল গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি NIA আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পাছত আদালতে অখিল গগৈক ১০ দিনৰ NIAৰ জিম্মাত দিয়ে। সেই দিনাই অখিল গগৈক দিল্লীত থকা NIAৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়।

১৮ ডিচেম্বৰ, ২০১৯ঃ বশিষ্ঠ থানাত ৰুজু হোৱা চাৰিটা গোচৰত ধৈৰ্য কোঁৱৰ আৰু বিতু সোণোৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কথা আৰক্ষীয়ে জনাই ন্যায়ালয়ত। বশিষ্ঠ থানাৰ গোচৰ কেইটা আছিল ২১২৬/২০১৯, ২১২৭/২০১৯, ২১৩০/২০১৯, ২১০৪/২০১৯। এই গোচৰ কেইটাত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে জাপি দিয়া ধাৰা কেইটা আছিল ভাৰতীয় দণ্ডবিধি ১৪৮/৩৪২/৩৫৩/৩৩৩/৩২৫/৪৩৫ আৰু পিডিপিপিৰ ধাৰা ৩।

২৬ ডিচেম্বৰ, ২০১৯ঃ যোৰহাট সদৰ থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰত অখিল গগৈ আৰু তেওঁৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আটাই কেইজনৰে জামিন লাভ।

২৭ ডিচেম্বৰ, ২০১৯ঃ অখিল গগৈক পুনৰ NIAয়ে জিম্মাত বিচাৰি আদালতত আৱেদন কৰিছিল যদিও সেই আৱেদন আদালতে অগ্ৰাহ্য কৰে। অখিল গগৈক NIA বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পাছত তেওঁক পুনৰ প্ৰেৰণ কৰা হয় গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগৰলৈ।

৭ জানুৱাৰী, ২০২০ঃ NIAয়ে ৰুজু কৰা ১৩/২০১৯ নম্বৰ গোচৰত এইবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় কৃষক মুক্তিৰ দুই নেতা ধৈৰ্য কোঁৱৰ আৰু বিতু সোণোৱালক। দুয়োকে NIA বিশেষ আদলতে ১০ দিনৰ বাবে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে।

১৬ জানুৱাৰী, ২০২০ঃ NIAৰ বিশেষ আদালতে ধৈৰ্য কোঁৱৰ আৰু বিতু সোণোৱালক প্ৰেৰণ কৰে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগৰলৈ।

২০ জানুৱাৰী, ২০২০ঃ NIAয়ে ৪১চিআৰপিচিৰ অধীনত এক জাননী দি মানৱ কোঁৱৰক সোধপোছৰ বাবে NIAৰ কা্যালয়লৈ মাতে।

২৩ জানুৱাৰী, ২০২০ঃ চাৰিদিন ধৰি মানৱ কোঁৱৰক NIAয়ে সোধপোছ কৰাৰ অন্তত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে।

২৪ জানুৱাৰী, ২০২০ঃ মানৱ কোঁৱৰক NIA বিশেষ আদলতে সোধপোছৰ অন্তত আদালতত হাজিৰ কৰাত ৭দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে।

৩০ জানুৱাৰী, ২০২০ঃ মানৱ কোঁৱৰক NIA বিশেষ আদালতে গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে।

১৫ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২০ঃ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে অখিল গগৈ , ধৈৰ্য কোঁৱৰ আৰু বিতু সোণোৱালক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অসম আৰক্ষীয়ে। অপৰাধ শাখাত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ নম্বৰ ০১/২০১৯ৰ ভাৰতীয় দণ্ডবিধি ১২০(বি)/১২২/১২৩/১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৫০/১৫২/১৫৩/৩২৬/৩৩৩/৩৫৩ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল তিনিওকে।

১৭ মাৰ্চ, ২০২০ঃ NIAয়ে ৯০ দিনৰ ভিতৰত অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰিব নোৱাৰাত NIA বিশেষ আদালতে অখিল গগৈৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে।

১৯ মাৰ্চ, ২০২০ঃ শিৱসাগৰ থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰ নম্বৰ ১৩৪৪/২০১৯ৰ ভাৰতীয় দণ্ডবিধি ধাৰাৰ ১২০(বি)/১৪৩/১৫০/১৫৩/১৫৩(এ)ৰ অধীনত শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে অখিল গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। সেই গোচৰত শিৱসাগৰৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশে অখিল গগৈক ৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মাত দিছিল।

২৪ মাৰ্চ, ২০২০ঃ অখিল গগৈক শিৱসাগৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে আদালতে।

২৬ মাৰ্চ, ২০২০ঃ অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাই ৰুজু কৰা ১/২০১৯ নম্বৰ গোচৰত অখিল গগৈৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে গুৱাাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে।

২৭ মাৰ্চ, ২০২০ঃ অখিল গগৈক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে ডিব্ৰুগড় আদালতে। চাবুৱা থানাত কা বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়ত ৰুজু হোৱা ২৯০/২০১৯ নম্বৰ গোচৰত অখিল গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে অনুমতি বিচাৰিছিল।

২৮ মাৰ্চ, ২০২০ঃ শিৱসাগৰ সদৰ থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰ নম্বৰ ১৩৪৪/২০১৯ত শিৱসাগৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশে অখিল গগৈৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে। সেই দিনাই চাবুৱা থানাত ৰুজু হোৱা ২৯০/২০১৯ নম্বৰ গোচৰত অখিল গগৈক শিৱসাগৰ জিলা কাৰাগাৰতে চাবুৱা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে।

৩১ মাৰ্চ, ২০২০ঃ চাবুৱা থানাৰ ২৯০/২০১৯ নম্বৰৰ গোচৰত ডিব্ৰুগড় মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশে অখিল গগৈৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে।

১ এপ্ৰিল, ২০২০ঃ সকলো গোচৰত জামিন লাভ কৰি অখিল গগৈ শিৱসাগৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্ত হৈ অহা সময়তে চাবুৱা থানাত ৰুজু হোৱা এন এক গোচৰত অখিল গগৈক ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। সেই গোচৰৰ নম্বৰ আছিল ২৮৯/২০১৯। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে জনোৱা আৱেদনৰ ভিত্তিত ২৯০/২০১৯ নম্বৰৰ গোচৰৰ জামিন নাকচ কৰে ডিব্ৰুগড় অতিৰিক্ত ন্যায়িক দণ্ডাধীশে। আৰক্ষীয়ে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে চাবুৱা থানাত ৰুজু হোৱা ২৮৯/২০১৯ আৰু ২৯০/২০১৯ গোচৰত অতিৰিক্তভাৱে ১৫৩ (এ)/১৫৩(বি) আৰু আৰএনডব্লিউড ধাৰাৰ উপৰিও ইউপিএ ধাৰা সংযোগ কৰে। অখিল গগৈক প্ৰেৰণ কৰা হয় ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ।

৭ এপ্ৰিল, ২০২০ঃ NIAয়ে ১৩/২০১৯ নম্বৰ গোচৰত ধৈৰ্য কোঁৱৰ আৰু বিতু সোণোৱালৰ জামিন লাভ । সেইদিনাই NIA বিশেষ আদলতে উক্ত গোচৰতে অখিল গগৈক দিয়া জামিন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্থগিতাদেশ জাৰি কৰে।

৯ এপ্ৰিল, ২০২০ঃ চাবুৱা থানাত ৰুজু হোৱা ২৮৯/২০১৯ গোচৰতো NIAলৈ হস্তান্তৰ কৰা হয়। NIAয়ে ১২০(বি)/১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩৩৬/৩৫৩/৩২৬/৩৫৩(এ)/৩৫৩(বি) আৰু ইউপিএ ধাৰাৰ আৰ-ডব্লিউ ধাৰাৰ ১৫(১)(এ)ৰ অধীনত আৰচি-০১/২০০ নম্বৰৰ এক গোচৰ ৰুজু কৰে।

৯ এপ্ৰিল, ২০২০ঃ গৌৰীসাগৰ থানাত ৰুজু হোৱা ১৫৪/২০১৯ গোচৰত অখিল গগৈক গৌৰীসাগৰ আৰ৭ীয়ে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে।

১০ এপ্ৰিল, ২০২০ঃ গৌৰীসাগৰ থানাৰ ১৫৪/২০১৯ গোচৰত অখিল গগৈৰ জামিন লাভ।

১৩ এপ্ৰিল, ২০২০ঃ NIAয়ে ৰুজু কৰা ১৩/২০১৯ গোচৰত NIA বিশেষ আদলতে বিতু সোণোৱাল আৰু ধৈৰ্য কোঁৱৰক দিয়া জামিন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্থগিতাদেশ দিয়ে।

১৮ এপ্ৰিল, ২০২০ঃ অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাই ৰুজু কৰা ০১/২০১৯ নম্বৰ গোচৰত কামৰূপ মেট্ৰৰ সত্ৰ ন্যায়ালয়ে বিতু সোণোৱাল আৰু ধৈৰ্য কোঁৱৰৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে।

২২ এপ্ৰিল, ২০২০ঃ ডিব্ৰুগড় থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰ নম্বৰ ২১০৭/২০১৯ গোচৰত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অখিল গগৈক। অখিল গগৈক ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা লৈ অহা হয় গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগৰলৈ।

২৩ এপ্ৰিল, ২০২০ঃ NIA বিশেষ আদালতত অখিল গগৈ , ধৈৰ্য কোঁৱৰ আৰু বিতু সোণোৱালক হাজিৰ।NIAয়ে ১৩/২০১৯ গোচৰত তিনিওকে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়।

২৮ এপ্ৰিল, ২০২০ঃ অখিল গগৈ , ধৈৰ্য কোঁৱৰ , বিতু সোণোৱালৰ কন্ঠস্বৰ পৰীক্ষা কৰা হয়।

১১ মে’, ২০২০ঃ টীয়ক থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰ নম্বৰ ৬৯৪/২০১৯ গোচৰ নম্বৰত অখিল গগৈৰ অগ্ৰীম জামিন লাভ।

২০ মে’, ২০২০ঃ চাবুৱা থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰ নম্বৰ ২৯০/২০১৯ নং গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জামিন মঞ্জুৰ কৰে অখিল গগৈৰ।

২২ মে’, ২০২০ঃ বশিষ্ঠ থানাত ৰুজু হোৱা চাৰিটা গোচৰতে বিতু সোণোৱাল, ধৈৰ্য কোঁৱৰৰ জামিন লাভ।

২৮ মে’, ২০২০ঃ ডিব্ৰুগড় সদৰ থানা আৰু চাবুৱা থানাতৰুজু হোৱা গোচৰ সন্দৰ্ভত অখিল গগৈ, ধৈৰ্য কোঁৱৰ আৰু বিতু সোণোৱালৰ কন্ঠস্বৰ পৰীক্ষা।

২৯ মে’, ২০২০ঃ চাবুৱা থানাত ৰুজু হোৱা ২৯৩/২০১৯ , ২৯৬/২০১৯, ৩০৭/২০১৯ নম্বৰৰ তিনিটা গোচৰত অখিল গগৈক পুনৰ কাৰাগাৰতে গ্ৰেপ্তাৰ। এই গোচৰ সমূহত অতিৰিক্তভাৱে বেআইনী কাৰ্যকলাপ প্ৰতিৰোধ আইনৰ ধাৰা ৰুজু কৰা হয়।

তাৰপাছত ন্যায় বিচাৰি আৰম্ভ হৈছিল আন এখন যুঁজৰ। বহুতে ভাবিছিল অখিল গগৈৰ জামিন উচ্চ ন্যায়ালয়ত নহ’লেও উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মঞ্জুৰ হ’ব। কিন্তু সেই ভাল খবৰ নাহিল। হয়তো অখিল গগৈয়ে কাৰাগাৰৰ পৰাই ২০২১ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগিব। কাৰণ তেওঁ সদ্যগঠিত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি।