নাৰায়ণপুৰত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গিৰীশ ভূঞাৰ “A Handful of Articles on ELT and Others”শীৰ্ষক গ্ৰন্থ উন্মোচন…

নাৰায়ণপুৰত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গিৰীশ ভূঞাৰ “A Handful of Articles on ELT and Others”শীৰ্ষক গ্ৰন্থ উন্মোচন…

ডিজিটেল সংবাদ, নাৰায়ণপুৰ : নাৰায়ণপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গিৰীশ ভূঞাৰ A Handful of Articles on ELT and Others- শীৰ্ষক এখন গ্ৰন্থ শনিবাৰে নাৰায়ণপুৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ কাৰ্যালয় পৰাগ কুমাৰ দাস স্মৃতি ভৱনত অনুষ্ঠিত এখন গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ সভাত উন্মোচন কৰা হয় ।

নাৰায়ণপুৰ প্ৰেছ ক্লাৱৰ উদ্যোগত আৰু পৰিয়ালৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাখনত সভাপতিত্ব কৰে মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক তথা ২০২৩ বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হ’ব লগা অসম সাহিত্য সভাৰ ষষ্ঠসপ্ততিতম দ্বি-বাৰ্ষিক নাৰায়ণপুৰ অধিৱেশনৰ আদৰণী সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক মাখন তামুলীয়ে।নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ প্ৰকাশন সমিতিয়ে প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা গ্ৰন্থ খন উন্মোচন কৰে মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ড.দিবাকৰ চন্দ্ৰ ডেকাই।

নাৰায়ণপুৰ শাখা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি সত্যজিত দত্তই বন্তিপ্ৰজ্বলনেৰে শুভাৰম্ভ কৰা সভাখন উদ্বোধন কৰে মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক ড.শৰৎ হাজৰিকাই।নাৰায়ণপুৰ প্ৰেছ ক্লাৱৰ সভাপতি জগত গগৈয়ে আঁতধৰা সভাখনত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি বিশ্ব বৰুৱা,বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিবিদ প্ৰেমধৰ বৰা,স্মৃতিসূৰ্য গোলোক চন্দ্ৰ হাজৰিকা,মাধৱদেৱ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ড.ঈশ্বৰ শৰ্মা ভৰালী,অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয় শিক্ষক চন্দ্ৰ হাজৰিকাই বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি বক্তব্য প্ৰদান কৰে।

গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ সভাখনত অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক তথা লখিমপুৰ জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি মাধৱ দত্ত,অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ তথা লখিমপুৰ জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি চন্দ্ৰনাথ শইকীয়া,অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক যোগেন্দ্ৰনাথ দত্ত,অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক বোধেন হাজৰিকা,অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয় শিক্ষক তথা গ্ৰন্থপ্ৰাণ উপেন বৰুৱা,শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সংঘৰ বিহপুৰীয়া-নাৰায়ণপুৰ জিলা শাখাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি গোলাপ বৰুৱা,অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক বীৰেন শৰ্মা,অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক মীনেশ্বৰ দলে প্ৰমূখ্যে যথেষ্ট সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে।