আজি ৭২তম গণৰাজ্য দিৱসঃ পুৱাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ টুইট…

ডিজিটেল ডেস্কঃ আজি ৭২তম গণৰাজ্য দিৱস। প্ৰচণ্ড শীতৰ মাজতো পুৱাৰে পৰা দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পতাকা উত্তোলনৰ বাবে সকলো যাৱতীয় কাম-কাজ ইতিমধ্যে সমাপন হৈছে। পুৱাই দেশবাসীক উদ্দ্যেশি গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে।

টুইটাৰ জৰিয়তে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মোডীয়ে লিখিছে- “Wishing all the people of India a Happy #RepublicDay . Jai Hind! উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও গণৰাজ্য দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি লিখিছে- ৭২তম গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে প্ৰতিগৰাকী নাগৰিককে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই বিশেষ দিনটোত আমি সকলোৱে মিলি এখন শক্তিশালী ভাৰতবৰ্ষ গঢ়াৰ সংকল্প লওঁ আহক আৰু দেশক বিশ্বগুৰুৰ আসনত অধিষ্ঠিত কৰোঁ।