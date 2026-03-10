নলবাৰীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মাসহ ১২ গৰাকী কংগ্ৰেছীক আটক

ডিজিটেল ডেস্কঃ নলবাৰীত কংগ্রেছৰ প্রাৰ্থী তথা প্রাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাক আটক। APCCৰ সম্পাদক দিব্যজ্যোতি হালৈৰ সৈতে ১২গৰাকী কংগ্রেছ কৰ্মীক আটক কৰে। সোমবাৰে নিশা ডেৰ বজাত নলবাৰী আৰক্ষীয়ে আটক কৰে আটাইকেইগৰাকীকে। প্ৰতিবাদত কংগ্ৰেছ কৰ্মী-আৰক্ষীৰ মাজত হৈছিল হতাহতি।
ইপিনে নলবাৰী টাউন ব্লক কংগ্রেছৰ সভাপতি দীপক তালুকদাৰকো আটক কৰিছে। লগতে পূব নলবাৰী ব্লক কংগ্রেছৰ সভাপতি দীপেন হালৈক আটক কৰে।ঘগ্রাপাৰ ব্লক কংগ্রেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক ছামচুল আলমো আটক।
উল্লেখ্য যে, কালি কংগ্রেছ কৰ্মী আৰু বিজেপি কৰ্মীৰ মাজত হৈছিল সংঘাত। জন আশীৰ্বাদ যাত্রাৰ সময়ত বিজেপিৰ সমৰ্থকৰ দ্বাৰা প্রহৃত হৈছিল কংগ্রেছ কৰ্মী। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে নলবাৰী সদৰ থানাত নিশা প্রতিবাদ কৰিছিল কংগ্রেছ কৰ্মীয়ে। প্রাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাৰ নেতৃত্বত হৈছিল প্রতিবাদ।