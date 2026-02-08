চাবস্ক্ৰাইব কৰক

নগাঁৱত প্ৰয়াত সাংবাদিক বিচিত্ৰ নাৰায়ণ বৰা-ৰাতুল বৰা সোঁৱৰণীত  অনুষ্ঠিত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা

ডিজিটেল ডেস্কঃ নগাঁও প্ৰিণ্ট মিডিয়া এছ'চিয়েছনৰ উদ্যোগত নগাঁৱৰ সাহিত্য সভাৰ কমলা দেৱী তোদী ভৱনত প্ৰয়াত সাংবাদিক বিচিত্ৰ নাৰায়ণ বৰা আৰু ৰাতুল বৰা সোঁৱৰণীত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাত জিলা খনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অৰ্ধ শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । 

WhatsApp Image 2026-02-08 at 2.24.36 PM

উল্লেখ্য যে, দুটাকৈ শাখাত অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাত  স্থান লাভ কৰা প্ৰতিযোগীৰ সমান্তৰালকৈ অংশগ্ৰহণকাৰী প্ৰতি গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত একোখনকৈ মানপত্ৰ প্ৰদান কৰা হয়। ইপিনে এই প্ৰতিযোগিতাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ লগতে নগাঁৱৰ কেইবাগৰাকীও জেষ্ঠ সাংবাদিক উপস্থিত থাকে।

নগাওঁ