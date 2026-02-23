ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰত চৰকাৰৰ যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে, মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত দৰং জিলা ভিত্তিক 'বিকশিত ভাৰত যুৱ সংসদ ২০২৬' আয়োজন কৰা হৈছে।আয়োজক সমিতিৰ হৈ অধ্যক্ষ ড° কমলাকান্ত বৰাই দৰং জিলাৰ অন্তৰ্গত সকলো শিক্ষানুষ্ঠান আৰু শিক্ষাৰ্থীক এই মৰ্যাদাপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক অনুশীলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আন্তৰিক আমন্ত্ৰণ জনাইছে।
প্ৰতিযোগিতাৰ সবিশেষ অনুসৰি-
১. বিষয়ঃ জৰুৰী অৱস্থাৰ ৫০ বছৰ: ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ বাবে এক শিক্ষা (50 Years of Emergency: A Lesson for Indian Democracy)
২.স্থানঃ মঙলদৈ মহাবিদ্যালয় (স্বায়ত্ত্বশাসিত), মঙলদৈ, দৰং
৩.অনুষ্ঠানৰ তাৰিখঃ ২৬ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২৬
৪.বৰ্তমানৰ স্থিতিঃ সমগ্ৰ জিলাখনৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা ইতিমধ্যে ১১১ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে পঞ্জীয়ন কৰিছে।
অংশগ্ৰহণৰ যোগ্যতা-
১.বয়সঃ ১৮ ৰ পৰা ২৫ বছৰৰ ভিতৰত হ’ব লাগিব।
২.ঠিকনা/সংযুক্ততাঃ দৰং জিলাৰ যিকোনো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থী হ'ব লাগিব।
পঞ্জীয়নৰ তথ্য-
১.আগ্ৰহী শিক্ষাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব।
২.পঞ্জীয়নৰ শেষ তাৰিখঃ ২৪ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬
আবেদন প্ৰক্ৰিয়া দুই ধৰমেৰে কৰিব পাৰিব। সেয়া ক্ৰমে-
১.আগ্ৰহী প্ৰাৰ্থীসকলে মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ন'ডেল কাৰ্যালয়ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে
২. অথবা পঞ্জীয়নৰ লিংকৰ বাবে mybharat.gov.in ৱেবছাইট চাব পাৰে।