দৰং অসম

বিকশিত ভাৰত যুৱ সংসদ ২০২৬

ভাৰত চৰকাৰৰ যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে, মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত দৰং জিলা ভিত্তিক 'বিকশিত ভাৰত যুৱ সংসদ ২০২৬' আয়োজন কৰা হৈছে।

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰত চৰকাৰৰ যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে, মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত দৰং জিলা ভিত্তিক 'বিকশিত ভাৰত যুৱ সংসদ ২০২৬' আয়োজন কৰা হৈছে।আয়োজক সমিতিৰ হৈ অধ্যক্ষ ড° কমলাকান্ত বৰাই দৰং জিলাৰ অন্তৰ্গত সকলো শিক্ষানুষ্ঠান আৰু শিক্ষাৰ্থীক এই মৰ্যাদাপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক অনুশীলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আন্তৰিক আমন্ত্ৰণ জনাইছে।

প্ৰতিযোগিতাৰ সবিশেষ অনুসৰি- 

১. বিষয়ঃ  জৰুৰী অৱস্থাৰ ৫০ বছৰ: ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ বাবে এক শিক্ষা (50 Years of Emergency: A Lesson for Indian Democracy)
২.স্থানঃ মঙলদৈ মহাবিদ্যালয় (স্বায়ত্ত্বশাসিত), মঙলদৈ, দৰং
৩.অনুষ্ঠানৰ তাৰিখঃ ২৬ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২৬
৪.বৰ্তমানৰ স্থিতিঃ  সমগ্ৰ জিলাখনৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা ইতিমধ্যে ১১১ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে পঞ্জীয়ন কৰিছে।

অংশগ্ৰহণৰ যোগ্যতা-

১.বয়সঃ ১৮ ৰ পৰা ২৫ বছৰৰ ভিতৰত হ’ব লাগিব।

২.ঠিকনা/সংযুক্ততাঃ  দৰং জিলাৰ যিকোনো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থী হ'ব লাগিব।

পঞ্জীয়নৰ তথ্য-

১.আগ্ৰহী শিক্ষাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব। 

২.পঞ্জীয়নৰ শেষ তাৰিখঃ  ২৪ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬

আবেদন প্ৰক্ৰিয়া দুই ধৰমেৰে কৰিব পাৰিব। সেয়া ক্ৰমে- 

১.আগ্ৰহী প্ৰাৰ্থীসকলে মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ন'ডেল কাৰ্যালয়ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে 

২. অথবা  পঞ্জীয়নৰ লিংকৰ বাবে mybharat.gov.in ৱেবছাইট চাব পাৰে।

